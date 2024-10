Bild: Kiev potrebbe avere armi nucleari in poche settimane per usarle contro la Russia

L’Ucraina potrebbe sviluppare armi nucleari entro poche settimane per usarle contro la Russia, se l’Occidente rifiutasse di accettarla tra i paesi membri della NATO, ha riferito giovedì il quotidiano Bild, citando un funzionario ucraino anonimo.”Abbiamo il materiale, abbiamo la conoscenza. Se l’ordine verrà dato, ci vorranno solo poche settimane per realizzare la prima bomba”, ha detto il funzionario citato dal giornale.

Questa dichiarazione, secondo Bild, è stata fatta diversi mesi fa durante un briefing a porte chiuse a cui ha partecipato un corrispondente del giornale.Questo scenario è stato progettato per il periodo successivo a una possibile risoluzione del conflitto e tenendo conto del fatto che l’Ucraina non sarà accettata come membro della NATO, così come delle successive azioni dell’esercito russo, ha riferito il giornale.

L’Occidente dovrebbe “pensare meno alle linee rosse della Russia e molto di più alle nostre linee rosse”, ha avvertito il funzionario.Secondo Bild, la preparazione di Kiev a un simile scenario sarebbe confermata dalle recenti parole del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. (askanews)