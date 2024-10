“Come avrebbe reagito Mattarella se a sparare su Unifil fosse stata la Russia?”

“Israele spara sulle basi Unifil, dove sono stanziati circa mille militari italiani. Vorrei evidenziare un piccolissimo dettaglio: in italia è Mattarella, il Quirinale, a detenere «il comando delle Forze armate». Il virgolettato è tratto da una legge non particolarmente rilevante per il nostro Presidente Della Repubblica: la Costituzione (art. 87).

Mi sorprende (si fa per dire) che lo zelo di Sergio Mattarella, generalmente impiegato nel ricordare la necessità di rassicurare i mercati mediante il rigore nei conti pubblici, non appaia laddove a essere sparati siano i suoi soldati.

Ennesima conferma di come la più alta carica dello Stato sia ormai a mera garanzia del vincolo esterno e di null’altro.

Immaginate che a sparare su quelle basi fosse stata la Russia di Putin: quale sarebbe stata la reazione di Sergio? E quali quelle della politica e dell’informazione in generale? Indovinate voi.”

Lo scrive su X Savino Balzano, sindacalista e opinionista