Polonia: sospenderemo diritto di asilo contro migrazione illegale

Varsavia, 12 ott. – Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato di aver pianificato di sospendere i diritti di asilo nell’ambito di una nuova strategia nazionale sulle migrazioni per contrastare le violazioni dei diritti e l’immigrazione illegale: “Uno degli elementi della strategia sulle migrazioni sarà la sospensione territoriale temporanea del diritto di asilo. Cercherò di far riconoscere questa decisione in Europa”

Lo ha affermato Tusk a un congresso del suo partito di centro-destra Piattaforma Civica a Varsavia.”

Dopo aver adottato questa strategia, ridurremo al minimo l’immigrazione illegale. Ci libereremo di pratiche che di fatto non corrispondono agli interessi polacchi, che violano la sicurezza dei polacchi e dello Stato polacco. Porremo fine a tali pratiche per ripristinare completamente il controllo su chi viene qui, perché e quanto possono essere utili”, ha affermato Tusk. (askanews)