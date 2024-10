Marcia “per il clima” a Bruxelles, fermata Greta Thunberg

Una nuova marcia per il clima, guidata da Greta Thunberg, sta attraversando le vie del centro di Bruxelles, in Belgio. Oltre 150 attivisti hanno bloccato boulevard du Jardin Botanique, nei pressi di Rogier, prima che la polizia intervenisse per disperderli. Diversi manifestanti, tra cui la 21enne svedese icona dell’ambientalismo, sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

L’Ue, e’ il messaggio della protesta, deve mantenere la parola ed eliminare entro il 2025 i sussidi alle fonti fossili, in linea con l’accordo di Parigi. L’atto di disobbedienza civile arriva sulla scia di una lettera aperta indirizzata dalla piattaforma United for climate justice a inizio ottobre alle istituzioni Ue e firmata da oltre 130 accademici e organizzazioni, tra cui giganti come Oxfam e Greenpeace. L’azione ha fatto da appendice a una marcia partita alle 14 da Place du Luxembourg, davanti alla sede del Parlamento europeo. La manifestazione si concludera’ nel pomeriggio a Merode, non lontano dal quartiere Ue. ANSA