“NO AGENDA 2030”, incontro il 6 ottobre a Milano

COMUNICATO STAMPA

Milano, 16 settembre 2024

Il prossimo 6 ottobre 2024, Milano ospiterà un evento di grande rilievo dedicato al tema “No Agenda 2030”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Le Verità Nascoste, riunirà 11 esperti per discutere su ciò che si cela dietro l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e per analizzare perché, secondo i promotori, sia necessario agire tempestivamente per fermarla. L’evento si terrà presso il Teatro Oscar (Via Lattanzio 58, Milano) dalle 13:30 alle 18:30.

A moderare l’incontro sarà il giornalista radio televisivo Davide G. Porro, che guiderà i partecipanti in un percorso di approfondimento su questioni di attualità legate all’Agenda 2030 e alle sue implicazioni controverse di carattere politico, economico e sociale.

Tra i relatori figurano nomi di spicco del panorama culturale e scientifico, tra cui:

Besana Samuela – Psicologa e criminologa

Colonna Gaetano – Storico indipendente

Comis Andrea – Imprenditore nel settore degli impianti energetici

Fracassi Franco – Storico, giornalista e scrittore

Pardo Luis Maria – Avvocato

Regoli Raffaella – Giornalista tv e scrittrice

Salvatori Gianluca – Presidente di OSA Italia

Sella Lidia – Scrittrice

Teodori Laura – Scienziata e ricercatrice internazionale

Zappia Roberto – Avvocato

Il dibattito vedrà anche la straordinaria partecipazione del Dott. Jason Christoff, esperto di propaganda e auto sabotaggio mentale, nonché fondatore della prima scuola internazionale dedicata alla protezione dei cittadini dalle influenze della propaganda mainstream.

L’evento avrà l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire un’informazione approfondita su alcuni aspetti meno noti dell’Agenda 2030. Verranno trattati temi come:

Salute : il punto sul trattato pandemico e i regolamenti internazionali dell’OMS in materia di sanità.

: il punto sul trattato pandemico e i regolamenti internazionali dell’OMS in materia di sanità. Energia : il futuro energetico dell’Italia e dell’Europa, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili e alle loro reali potenzialità.

: il futuro energetico dell’Italia e dell’Europa, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili e alle loro reali potenzialità. Libertà e controllo : una riflessione sullo stato di sorveglianza, la polizia di prevenzione e il ruolo delle Nazioni Unite.

: una riflessione sullo stato di sorveglianza, la polizia di prevenzione e il ruolo delle Nazioni Unite. Istruzione : le problematiche attuali e le prospettive delle politiche educative dell’Agenda 2030

: le problematiche attuali e le prospettive delle politiche educative dell’Agenda 2030 Medicina e vaccini: il futuro della medicina, con un focus sull’uso dei vaccini in età pediatrica e il lancio di una nuova iniziativa in questo ambito

L’associazione Le Verità Nascoste, che celebra in questa occasione il primo anniversario dalla sua fondazione, invita tutti a partecipare a questo ottavo evento, che rappresenta un’importante occasione di confronto sulle sfide e opportunità legate all’Agenda 2030. In un anno, l’associazione ha organizzato numerose iniziative grazie al sostegno di esperti di vari settori al fine di promuovere un dibattito e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi cruciali per la società.

L’evento si terrà il 6 ottobre 2024 al Teatro Oscar, Via Lattanzio 58, Milano, dalle 13:30 alle 18:30 ed è consigliato prenotarsi.

Per informazioni:

L’associazione Le Verità Nascoste

associazioneveritanascoste@gmail.com