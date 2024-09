Aeroporto Malpensa intitolato a Berlusconi, Sala: “faremo ricorso”

Il Comune di Milano ricorrerà al Tar contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi

“Ci siamo associati al ricorso come altri comuni”, ha fatto sapere il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’evento di apertura della Green Week. “Quello che posso dire – ha sottolineato Sala – è che confermo che siamo associati al ricorso, ma per le tempistiche non so ancora dire”. Come spiega MilanoToday è però plausibile che già la prossima settimana il ricorso sarà presentato al tribunale amministrativo, dopo che i vari Comuni avranno approvato, a loro volta, le relative delibere.

L’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi

Lo scalo ha cambiato ufficialmente nome l’11 luglio 2024 con un’ordinanza dell’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile. Oggi il nome completo è dunque: “Aeroporto internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi”. A proporre di intitolare l’aeroporto al Cav era stata la Regione Lombardia nell’estate del 2023. Il primo via libera alla nuova denominazione era arrivato sabato 6 luglio quando il consiglio d’amministrazione dell’Enac aveva approvato la richiesta avanzata da Palazzo Lombardia. Solo qualche giorno dopo, tra le polemiche dell’opposizione, era arrivato l’ok definitivo.

Il sindaco Sala si è subito schierato contro l’intitolazione, puntando il dito soprattutto sulle modalità e la rapidità con cui Enac aveva assunto la decisione, senza confrontarsi con Sea, che gestisce lo scalo e il cui azionista di maggioranza è proprio il Comune di Milano.

