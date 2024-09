Tajani: “La pace non deve significare la sconfitta di Kiev”

“Non siamo in guerra con la Russia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite durante un briefing di alto livello sul mantenimento della pace e della sicurezza in Ucraina. “Il nostro obiettivo è la pace, che per l’Ucraina non deve rappresentare una sconfitta, ma la libertà“, ha detto, aggiungendo che sostenere la difesa di Kiev è “cruciale, cosi’ come proteggere le sue infrastrutture”. Il nostro sostegno, ha aggiunto, è “focalizzato sulla difesa dei territori ucraini”.

Trump: “Gli Usa devono sganciarsi dal conflitto in Ucraina”

Gli Stati Uniti dovrebbero porre fine al loro costoso coinvolgimento nel conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato ieri l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Biden e Kamala (Harris, ndr) ci hanno trascinato in questa guerra in Ucraina, e ora non possono tirarcene fuori. Non ne sono in grado”, ha detto l’ex presidente durante un comizio in Georgia. “Penso che se non sarò presidente, rimarremo bloccati lì. Io invece risolverò la questione. Negozierò e ci porterò fuori. Dobbiamo uscirne”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it