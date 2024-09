Milano, droga in casa e in cantina: arrestati due egiziani

Un fitto giro di spaccio in città con un appartamento e una cantina usati come quartier generale. Arrestati due cittadini egiziani di 34 e 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli è emerso che il 24enne era irregolare sul territorio italiano, con precedenti di polizia e sottoposto all’obbligo di firma.

Gli agenti del commissariato Comasina hanno notato l’uomo di 24 anni uscire da uno stabile in via Lario, a due passi da viale Zara, diretto nei pressi di un minimarket di viale Stelvio in attesa di qualcuno. Negli stessi istanti anche il 34enne è uscito dallo stesso condominio e si è recato al parchetto di viale Stelvio con il cane.

I poliziotti a quel punto sono intervenuti per controllare entrambi. Il 24enne aveva con sé un pezzo di hashish da tre grammi, mentre il collega aveva un mazzo di chiavi dell’appartamento e della cantina. La perquisizione di è dunque spostata nello stabile di via Lario. Qui c’erano 30 panetti da un etto ciascuno, per un totale di 3 chili, di hashish nascosti in un borsone, altri 15 grammi sono stati trovati sul tavolo della cucina.

Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione in un cassetto della camera da letto, lì dove era presente anche una borsa contenente 4.500 euro in contanti. I due sono stati arrestati, mentre il cane è stato affidato a una vicina di casa. www.milanotoday.it