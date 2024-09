Eurocamera: Ok uso di armi Ue in territorio russo

L’Eurocamera approva, con 377 voti a favore, 191 contrari e 51 astenuti, il paragrafo 8 della risoluzione sul sostegno all’Ucraina che “invita gli Stati membri a revocare immediatamente le restrizioni sull’uso delle armi occidentali consegnate all’Ucraina contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo”.

Tajani: no dell’Italia

“Voteremo al Parlamento Europeo no all’emendamento che prevede l’utilizzo delle armi al di fuori del territorio ucraino, in sintonia con quello che ha sempre deciso il governo e in sintonia con le scelte del consiglio Affari Esteri, che non ha approvato la proposta di Borrell di usare le armi fuori dal confine ucraino”.

Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Voteremo a favore della risoluzione a sostegno dell’Ucraina – prosegue il vicepremier – votando no all’emendamento che parla di utilizzo delle armi al di fuori del territorio ucraino. Noi siamo dalla parte della Ucraina. Ecco perché voteremo sì e continueremo ad aiutarla politicamente, finanziariamente e anche militarmente, fermo restando che non siamo in guerra con la Russia”. tgcom24.mediaset.it