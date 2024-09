Onu adotta una risoluzione contro Israele, l’Italia si astiene

Caos e rabbia della folla per le strade in Libano, in seguito alle centinaia di esplosioni di dispositivi wireless che hanno provocato vittime e feriti. Alcuni cittadini di Tiro hanno attaccato un’auto dell’Unifil, una forza militare di interposizione dell’Onu. Israele aveva avvertito gli Usa di un’operazione in Libano martedì senza fornire dettagli. Lo riferiscono fonti ufficiali alla Cnn.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione che chiede a Israele “mettere fine senza indugio alla sua presenza illegale nel territorio palestinese occupato” entro 12 mesi. La risoluzione ha ottenuto 124 voti a favore mentre 43 Paesi, tra cui l’Italia, si sono astenuti. Israele, Stati Uniti e altri 12 nazioni hanno invece votato contro.

Parlando nel secondo giorno di esplosioni in tutto il Libano Hashem Safieddine, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah ha detto: “Questi attacchi saranno certamente puniti in modo unico. Ci sarà una vendetta sanguinosa e unica”. Lo riporta il Times of Israel. tgcom24.mediaset.it