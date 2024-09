Fiumicino, fermato straniero con 20 kg di marijuana nascosti in valigia

Oltre 20 chili di marijuana nascosti nella valigia. Un quantitativo di stupefacente che, immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 300mila euro

I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle dogane, ha arrestato un 45enne malesiano.

Il blitz è avvenuto allo scalo aeroportuale di Fiumicino. Un’indagine che ha preso corpo dopo il controllo di una lista di passeggeri su una tratta ritenuta ad alto rischio per il traffico internazionale di droga, tra le quali Roma-Bangkok.

Così il 45enne, incensurato, appena atterrato al “Leonardo da Vinci” e proveniente dalla capitale della Thailandia, è stato subito notato, fermato e controllato. A quel punto, nel proprio bagaglio imbarcato nella stiva, tra vestiti ed effetti personali sono spuntati fuori gli oltre venti chili di marijuana, suddivisi in buste di cellophane termosaldate.

Le verifiche dei carabinieri

I carabinieri non hanno terminato le loro verifiche sul caso. Infatti, hanno intenzione di capire se il caso di specie sia un episodio isolato oppure se il sequestro del quantitativo di stupefacente debba essere inserito in un alveo più ampio sul quale porre, con attenzione, la lente di ingrandimento. Il 45enne, arrestato in flagranza per traffico internazionale di stupefacente, è stato condotto nel carcere di Civitavecchia, a disposizione della magistratura.

