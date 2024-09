Zelensky: ‘vedrò Biden per presentargli il mio “piano di vittoria”‘

KIEV, 13 SET – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che incontrerà Joe Biden “questo mese” per presentare il suo “piano di vittoria” su come porre fine a due anni e mezzo di guerra con la Russia. “Il mio incontro con il presidente Joe Biden è previsto per questo mese”, ha dichiarato Zelensky durante una conferenza internazionale a Kiev. “Gli presenterò il piano di vittoria”, ha aggiunto.

“Chiunque veda semplicemente sulla mappa da dove la Russia colpisce, dove prepara le forze e mantiene le riserve, dove colloca le strutture militari e quale logistica utilizza, chiunque veda tutto questo ovviamente capisce a cosa servano le armi a lungo raggio. Ne abbiamo parlato in dettaglio con Anthony Blinken e David Lammy, che sono stati recentemente a Kiev. Spero che dopo la nostra conversazione non rimangano più domande senza risposta sul perché l’Ucraina abbia bisogno di un raggio d’azione sufficiente”.

Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram alla vigilia dell’incontro tra Joe Biden e Keir Starmer proprio per decidere se autorizzare l’uso di missili occidentali contro la Russia. “Voglio sottolineare: basta. Non basta dire semplicemente che esiste una soluzione. Speriamo davvero nei partner, speriamo nei risultati dei partner”, aggiunge. (ANSA)