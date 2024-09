Violenza sessuale su 16enne, chef de rang filippino patteggia: pena sospesa

Ha patteggiato 1 anno e 6 mesi, con pena sospesa, lo chef de rang di 30 anni imputato per una violenza sessuale (derubricata a “minore gravità”) ai danni di una ragazza di 16 anni avvenuta il 29 agosto 2022 in piazza Castello a Milano. Il patteggiamento è stato ratificato mercoledì dalla gup Marta Pollicino. Il 30enne (di origini filippine, ndr) in precedenza aveva effettuato un risarcimento nei confronti della vittima.

L’uomo, difeso in giudizio dall’avvocata Carolina Lenzi, era stato identificato nel mese di gennaio del 2023, grazie alle telecamere di video sorveglianza che avevano ripreso l’uscita da una discoteca poco lontana, il Just Cavalli, e anche parte dell’assalto sessuale. Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dai pm Letizia Mannella e Pasquale Addesso, erano arrivati a lui partendo dalla denuncia presentata dalla ragazza nella stessa mattinata del 29 agosto 2022.

L’accompagna a piedi, poi abusa di lei

La giovanissima, verso le 7 di mattina, si era svegliata a terra nell’area verde all’angolo tra via Minghetti e piazza Castello e si era accorta di avere i pantaloni abbassati. Aveva quindi dato l’allarme a una volante incrociata in strada.

La vittima aveva trascorso la serata in discoteca insieme a un’amica. Poi le due si erano separate e, all’uscita, lei aveva incontrato l’uomo, che le aveva offerto di accompagnarla verso piazzale Cadorna per prendere un taxi. Ma, mentre i due camminavano, le aveva rivolto pesanti avances. Arrivati nei pressi dell’area verde, lui l’aveva spinta per terra e, spogliandola, aveva abusato di lei, per poi allontanarsi.

