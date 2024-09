Rissa a Bologna, morto il 16enne accoltellato

Due feriti, di cui uno grave, poi il tragico epilogo della violenta rissa tra ragazzini in via Piave che ha fatto una vittima di appena 16 anni

Tutto è iniziato poco dopo le 22 di eri sera, quando i residenti hanno chiamato i soccorsi e la polizia. Gli agenti hanno immediatamente isolato la zona e sono partiti gli accertamenti anche con il supporto della Scientifica. Alcuni ragazzi, probabilmente tutti minorenni, si sono affrontati per motivi ancora sconosciuti.

I residenti hanno sentito le urla e hanno chiamato il 118. I sanitari hanno soccorso un 16enne colpito da una coltellata e in condizioni gravi, e un 17enne, entrambi trasportati all’ospedale Maggiore. Il 16enne è deceduto durante il trasporto in ospedale. www.bolognatoday.it

Uno dei minori coinvolti, di origine straniera, era apparso subito gravissimo, tanto che sul posto sono arrivate due ambulanze e un’auto medica che lo avevano soccorso. Un altro giovane, di 17 anni, anche lui straniero, è rimasto ferito nella rissa ma in modo meno grave.

Ignote, ieri sera, le ragioni di una rissa così grave. La strada è stata transennata e chiusa al traffico per permettere i soccorsi, ma anche i rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto, infatti, sono arrivati per i primi accertamenti e per raccogliere testimonianze su quanto accaduto, le pattuglie della polizia assieme alla scientifica.

