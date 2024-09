Arrestati 19 trafficanti di migranti in Romania

In un’operazione condotta il 2 settembre 2024 in tutta la Romania, le forze dell’ordine hanno eseguito 40 mandati di perquisizione e intercettato 19 membri di una rete criminale impegnata nel traffico di migranti

L’Europol ha supportato questa operazione, che è il risultato di un’indagine comune tra le autorità ungheresi, italiane, rumene e slovene. I criminali hanno nascosto i migranti tra le merci o li hanno stipati in scompartimenti di veicoli modificati, mostrando il massimo disprezzo per la loro sicurezza e il loro benessere.

Tra gli arrestati ci sono i cinque leader rumeni del gruppo, che si ritiene fossero responsabili della logistica e della gestione delle attività criminali. Gli altri sospettati erano soci criminali incaricati di reclutare autisti o di ospitare migranti in cosiddette case sicure, due delle quali sono state trovate in Italia. Il gruppo criminale è sospettato di essere stato coinvolto in oltre 30 episodi di contrabbando da gennaio 2023, trasportando illegalmente almeno 726 migranti attraverso i confini europei.

I risultati della giornata d’azione includono:

Arrestati 19 sospettati e presentati alla Procura della Repubblica per sporgere denuncia

Sequestrato un furgone modificato con scomparto speciale per il traffico di migranti

Sequestrati 4 veicoli, un fuoristrada e una motocicletta

Sequestrati 52 cellulari, 2 computer portatili e un tablet

sequestrati circa 15.000 euro in varie valute

Romania-Italia fino a 3.000 euro

Offrendo e organizzando i loro viaggi su app di messaggistica, i criminali si offrivano di portare clandestinamente i migranti, molti dei quali avevano un visto di lavoro temporaneo in Romania, dalla Romania all’Italia attraverso l’Ungheria e la Slovenia. I cittadini bengalesi, indiani, nepalesi o pakistani che si avvalevano di questo servizio illecito pagavano tra i 2.500 e i 3.000 euro per il viaggio. Affrontando condizioni di pericolo di vita, i migranti venivano spesso nascosti in scompartimenti appositamente progettati, come doppie pareti, nel vano di carico di furgoni o camion.

Durante il viaggio, i criminali hanno schierato altri veicoli come apripista per accompagnare i trasporti e tenere d’occhio la presenza delle forze dell’ordine. La maggior parte dei veicoli utilizzati dai sospettati erano registrati sotto aziende legali come società di trasporto. I criminali hanno organizzato i viaggi tramite cellule interconnesse, ciascuna reclutando autisti per singole parti del viaggio.

Il contributo dell’Europol

Europol ha facilitato lo scambio di informazioni tra i paesi coinvolti e ha fornito coordinamento operativo e supporto analitico. L’intelligence su questo caso è stata fornita anche da ufficiali ospiti di Europol dispiegati a Galati, Romania. Il giorno dell’azione, un analista di Europol con un ufficio mobile è stato dispiegato per verificare le informazioni sul posto.

Paesi partecipanti:

Ungheria: Ufficio investigativo nazionale ungherese – Unità contro la migrazione illegale (Nemzeti Nyomozó Iroda – Illegális Migráció elleni Osztály)

Italia: Polizia di Stato italiana – Servizio Centrale Operativo (Polizia di Stato – Servizio Centrale Operativo (SCO)); Polizia di Frontiera Italiana di Gorizia (Polizia di Stato – Settore Polizia di Frontiera di Gorizia); Polizia di Frontiera Italiana di Gorizia (Polizia di Stato – Settore Polizia di Frontiera di Udine)

Romania: Polizia rumena – Direzione generale per la lotta alla criminalità organizzata (Poliţiei Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organisate (DCCO))

Slovenia: Polizia nazionale slovena (Policija)