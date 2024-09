Regionali Germania, Scholz: “Risultati amari”

L’esito delle elezioni negli Stati federali di Turingia e Sassonia sono “particolarmente amari”, ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz

Boom dell’ultradestra tedesca nelle elezioni nell’est della Germania. Secondo le proiezioni, AfD (Alternative für Deutschland) vince le elezioni in Turingia con il 32,8%, mentre in Sassonia i populisti sono secondi con il 30,6%, alle spalle della Cdu (31,9). Il leader del partito in Turingia, Bjoern Hoecke, ha perso l’elezione diretta nella circoscrizione in cui si era candidato, Greiz II. A vincere è stato il concorrente della Cdu, Christian Tischner, col 43% dei voti contro il 38,9% di Hoecke.

AfD trionfa in Turingia

Alle elezioni regionali in Turingia, proiezioni alla mano, l’AfD ha incassato il 32,8% vincendo per la prima volta in un Land. La Cdu è seconda con il 23,6%; il partito Bsw di di Sara Wagneknecht ha preso il 15,8%, la Linke l’13,1%, l’Spd il 6,1%, i Verdi il 3,2% e l’Fdp solo l’1,1%.

Cdu in Sassonia sul filo di lana

Una vittoria su filo del rasoio, ma pur sempre una vittoria: la Cdu si è affermata come prima forza politica in Sassonia, dove, stando alle ultime proiezione pubblicate in nottata ha ottenuto il 31,9% dei voti (nel 2019 raggiunsero il 32,1) rispetto all’ultradestra di Afd che si è piazzata al secondo posto con il 30,6% (27,5). Il partito di Sahra Wagneknecht ha esordito con il’11,8% mentre l’Spd ha ottenuto il 7,3% (7,7). La Linke è finita fuori dal parlamentino con un 4,5% (era al 10,4). I Verdi sono salvi con il 5,1% (ma con una netta perdita, erano all’8,6), mentre i liberali sono appena misurabili con lo 0,9 (4,5).

Batosta per i partiti del governo Scholz

I partiti del governo del semaforo guidato da Olaf Scholz incassano una batosta alle elezioni regionali in Turingia: l’Spd del cancelliere è attestata al 6,5% (-1,7), i Verdi al 4% (-1,2), i liberali Fdp 1% (-4). Questi ultimi due non superano quindi la soglia di sbarramento del 5%. L’esito delle elezioni negli Stati federali di Turingia e Sassonia sono “particolarmente amari”, ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Churupalla (AfD): “Un risultato storico”

“Abbiamo un risultato molto buono in Sassonia, in Turingia è addirittura sensazionale, con un risultato storico. È chiaro che la gente vuole che ci sia un cambiamento nella politica”, ha commentato il leader nazionale dell’ultradestra tedesca di AfD, Tino Chrupalla. “È importante che i Verdi, il più pericoloso partito della Germania, siano fuori dal Parlamentino in Turingia”, ha aggiunto.

Hoecke (AfD): “Pronti a governare in Turingia”

“Siamo pronti ad assumere la responsabilità di governo”. È quello che ha detto il leader dell’ultradestra in Turingia, Bjoern Hoecke, secondo quanto riporta la Dpa, reagendo alle prime proiezioni che danno AfD in testa nel Land dell’est della Germania con oltre il 33%. Hoecke avrebbe quindi intenzione di invitare gli altri partiti a colloqui per la formazione di un esecutivo regionale, pur sapendo che nessun partito è disposto a coalizzarsi con Alternative für Deutschland. “È buona tradizione che il partito più forte inviti gli altri ai colloqui dopo una elezione”, ha spiegato.

I liberali: “Il governo semaforo ha perso legittimazione”

Il risultato elettorale odierno "mostra una cosa: il semaforo ha perso la sua legittimazione". Lo ha detto Wolfgang Kubicki, vicepresidente dei Liberali tedeschi (Fdp), partner della coalizione giallo-rosso-verde al governo federale. "Se una parte così consistente dell'elettorato nega il voto in questo modo, devono esserci conseguenze", ha aggiunto. "La coalizione fa danni al Paese e fa chiaramente danni ai liberali". Il partito di Christian Lindner è naufragato in Sassonia e in Turingia, dove ha preso appena l'1%.