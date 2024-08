General Motors taglia più di 1000 dipendenti

La casa automobilistica General Motors sta tagliando più di mille dipendenti a livello globale nella sua divisione software e servizi, ha dichiarato una persona interna all’azienda, segnalando un’inversione di tendenza dopo la serie di assunzioni degli ultimi anni. I tagli riguarderanno circa 600 persone che lavorano nella sede centrale dell’azienda nell’area di Detroit. Non è chiaro quale altre sedi saranno toccate.

La riduzione arriva circa due mesi dopo che GM ha nominato una coppia di ex dirigenti Apple per guidare la divisione digitale della sua attività, che lavora su infotainment durante la guida e sistemi avanzati di assistenza alla guida. GM ha assunto migliaia di lavoratori nel software e in altri ambiti tecnologici negli ultimi anni per sviluppare veicoli sempre più intelligenti che possono essere persino aggiornati come gli smartphone. (askanews)