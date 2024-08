Chiesto il ritiro immediato dei “vaccini” anti Covid

Il sindacato DiCoSi ContiamoCi! e l’associazione ContiamoCi! inviano un’ulteriore missiva al Governo Meloni dopo la pubblicazione del documento AIFA che conferma che «allo stato attuale, nessun vaccino COVID-19 approvato presenta l’indicazione prevenzione della trasmissione dell’infezione dall’agente SARS-CoV-2».

Il medesimo documento conferma inoltre la presenza di eccipienti potenzialmente cancerogeni e genotossici.

L’Associazione dichiara

“Alla luce di tale documento AIFA – che fa seguito al verbale del CTS già da noi portato alla conoscenza del Governo – chiediamo di intervenire per ristorare i lavoratori degli emolumenti non percepiti a seguito di ingiusta sospensione, così come i loro contributi previdenziali, nonché di annullare definitivamente le multe per gli ultra cinquantenni che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale.

Chiediamo inoltre che, seguendo il principio di precauzione, si disponga il ritiro immediato di questi farmaci dal commercio e la sospensione del loro utilizzo sul territorio nazionale fino a quando la loro sicurezza sia scientificamente dimostrata.

Chiediamo infine che si attivino attraverso il SSN ambulatori specifici in grado di prendere in cura tutti coloro che lamentano eventi avversi post-vaccinazione.

Rinnoviamo la speranza che le nostre richieste possano essere tempestivamente accolte e ribadiamo la disponibilità degli scienziati e dei professionisti della nostra associazione ad un confronto su questi temi fondamentali.”

Ecco la lettera inviata all’ On. Giorgia Meloni e il documento di AIFA

