Vaiolo delle scimmie, chiesta autorizzazione a Ema per vaccino agli adolescenti

L’azienda danese Bavarian Nordic ha chiesto all’Ema l’autorizzazione per l’uso del “vaccino” contro il vaiolo delle scimmie negli adolescenti da 12 a 17 anni

Attualmente, il preparato è approvato solo per le persone di età superiore ai 18 anni. La decisione è stata presa dall’azienda dopo che l’Oms ha dichiarato l’attuale ondata di casi un‘emergenza sanitaria globale. “I bambini e gli adolescenti sono colpiti in modo sproporzionato dall’Mpox nell’epidemia in corso in Africa, il che evidenzia l’importanza e l’urgenza di ampliare l’accesso ai vaccini e alle terapie per questa popolazione vulnerabile”, ha sottolineato, in un comunicato, l’amministratore delegato della Bavarian Nordic, Paul Chaplin.

L’azienda ha presentato all’Ema uno studio che indica “la non inferiorità delle risposte immunitarie derivanti dalla vaccinazione contro il virus mpox/smallpox negli adolescenti e un profilo di sicurezza simile rispetto agli adulti”.

L’azienda ha comunicato di avere attualmente circa 500mila dosi in magazzino e di essere pronta a produrre fino a 10 milioni di dosi di preparato entro il 2025, ma di essere in attesa degli ordini dei Paesi. Nel 2022 l’ente statunitense per il controllo sui farmaci, la Food and Drug Administration, aveva autorizzato il vaccino dell’azienda danese per l’uso in emergenza negli adolescenti durante l’epidemia che allora aveva colpito la Repubblica Democratica del Congo.

