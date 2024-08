PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 17 agosto 2024

REINER FUELLMICH E’ SOTTO INQUISIZIONE

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 17 agosto 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia:

Maria Heibel, Daniele Trabucco e Seba Terribilini

CHI E’ REINER FUELLMICH?

66 anni, da 30 avvocato processuale in Germania e in California è noto per aver difeso i consumatori e le piccole-medie imprese dalle grandi Corporations: ha vinto contro di esse importantissime cause ad esempio contro Volkswagen (questione diesel) contro la più importante azienda di trasporti tedesca la Kühne und Nagel e non di meno contro Deutsche Bank, per la quale in passato l’avvocato ha lavorato, e che definisce una delle più grandi organizzazioni criminalI!

PERCHE’ E’ SOTTO INQUISIZIONE

Se l’Inquisizione era l’istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa cattolica per indagare e condannare, mediante un apposito tribunale, i sostenitori di teorie considerate contrarie all’ortodossia cattolica (le cosiddette eresie), quella nei confronti dell’avvocato Reiner Fuellmich, in stato di carcerazione preventiva in un carcere di massima sicurezza, oggi alla 24° udienza farsa, è una moderna inquisizione per processare, mediante un tribunale speciale e con le interpretazioni più creative delle leggi che ledono i diritti umani ed esulano dallo stato di diritto, in un paese che si dice democratico.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta