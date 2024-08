Malore in vacanza, muore mamma di 38 anni

CAORLE (VENEZIA) – La mamma non si sveglia, la figlia di 12 anni corre a chiedere aiuto ma per la donna non c’è niente da fare. Tragedia venerdì 16 agosto, al campeggio Pra’ delle Torri di Caorle. Una donna di 38 anni, arrivata in vacanza con il marito e la figlia di 12, ha avuto un malore.

La bambina vedendo che la mamma non si svegliava è corsa a chiedere aiuto. Sul posto è arrivato il medico della stessa struttura ricettiva che ha trovato la donna in arresto cardiaco. Subito è stato attivato il team dei soccorritori arrivati nel campeggio con i sanitari dal Punto di Primo intervento di Caorle. Il personale sanitario ha provato più volte a rianimare la donna purtroppo senza successo. A stroncare la 38enne, che viveva a Bolzano, sarebbe stato un infarto.

