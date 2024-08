Irlanda, cappellano militare accoltellato: si indaga per terrorismo

In Irlanda un cappellano militare è stato avvicinato giovedì da un giovane fuori dalla caserma di Renmore, nella contea di Galway, ed è stato accoltellato più volte. La polizia irlandese ha dichiarato che si sta indagando su un potenziale movente terroristico. Il sacerdote cattolico, che ha 50 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è stato curato per ferite gravi ma non pericolose per la vita.

Le Forze di Difesa hanno dichiarato che il personale in servizio ha sparato dopo l’aggressione al cappellano e che un adolescente è stato rapidamente arrestato. Il sospetto è stato interrogato in una stazione di polizia. La polizia ha riferito che “una linea di indagine è quella di stabilire se questo attacco abbia un movente terroristico”. Ha aggiunto che l’incidente non è ritenuto “parte di una cospirazione più ampia”. tgcom24.mediaset.it