Bologna, rapina a pugni in faccia: arrestato tunisino

Nell’andirivieni di numerosi turisti e viaggiatori alla Stazione centrale di Bologna capitano fatti spiacevoli: ennesima aggressione per rapina

In particolare una rapina finita a pugni in faccia. A farne le spese un passeggero dell’alta velocità che è finito al pronto soccorso dell’Ospedale al Maggiore alla vigilia di Ferragosto con il naso rotto per aver tentato di impedire a due uomini di rubare dal suo zaino.

Dopo essersi accorto delle mosse sospette dei due malviventi a bordo del Freccia, la vittima ha reagito e uno dei due lo ha colpito al volto con diversi pugni. Gli altri passeggeri presenti che hanno assistito alla scena si sono immediatamente mobilitati chiamando i poliziotti della Polfer mentre il complice dell’aggressore si è dato alla fuga. Al loro arrivo gli agenti sono riusciti ad individuare e a fermare soltanto il rapinatore che ha colpito in viso la vittima.

Probabilmente in stato alterato per via dell’assunzione di sostanze stupefacenti, il malvivente, un giovane tunisino, è stato arrestato e portato al carcere della Dozza dove è ora in attesa di convalida. Proseguono, invece, le ricerche del complice, anche lui di origini nordafricane, che è fuggito subito dopo l’aggressione.

