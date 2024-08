Cisgiordania, coloni israeliani attaccano villaggio: incendiate case e auto

Attacco di circa 50 coloni israeliani mascherati nel villaggio palestinese di Jit, nel nord della Cisgiordania, dove ieri sera sono state incendiate almeno quattro case e sei veicoli sono stati dati alle fiamme. Un palestinese è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco e un altro è stato gravemente ferito.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che le truppe hanno arrestato un civile israeliano che ha partecipato all’attacco “grave” effettuato dai coloni. Il sospetto è stato consegnato alla polizia. L’esercito israeliano, rileva ‘The Times of Israel’, ha anche detto che sta indagando sulla morte di un palestinese, e ha avviato un’indagine congiunta con la polizia e lo Shin Bet.

Secondo l’Idf, dopo che decine di coloni hanno iniziato ad assaltare il villaggio, le truppe e gli agenti della polizia di frontiera sono stati inviati sul luogo dell’attacco. Le truppe hanno usato mezzi antisommossa mentre portavano gli israeliani fuori dal villaggio. (Adnkronos)

BREAKING: ISRAELI SETTLER ARE SETTING FIRE TO PALESTINIAN HOMES AND VEHICLES IN THE VILLAGE OF JIT IN WEST BANK pic.twitter.com/96zHFBXfz1

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 15, 2024