Von der Leyen: ‘da inizio guerra abbiamo dato a Kiev 114 miliardi’

“Oggi stiamo erogando all’Ucraina circa € 4,2 miliardi dei € 50 miliardi #UkraineFacility.

Per far funzionare lo Stato ucraino mentre combatte per la sua sopravvivenza.

Insieme ai nostri Stati membri, abbiamo fornito un sostegno di circa 114 miliardi di euro all’Ucraina dall’inizio della guerra di Putin.

L’Europa è fermamente al fianco dell’Ucraina.”

Lo scrive su X Ursula von der Leyen.

Today, we’re disbursing nearly €4.2 billion to Ukraine from the €50 billion #UkraineFacility.

To keep the Ukrainian state running as you fight for your survival.

With our Member States, we’ve provided support of almost €114 billion to Ukraine since the start of Putin’s war.… pic.twitter.com/XNXCDlIWmj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2024