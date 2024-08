Ucraina, Scalfarotto: “una guerra che Mosca non poteva vincere”

“L’avanzata ucraina in Russia dimostra che l’invasione lanciata ormai due anni e mezzo fa non era soltanto un atto criminale, ma anche militarmente insensato: una guerra che Mosca non poteva vincere. Sarebbe bene che Putin se ne rendesse conto quanto prima, che abbandonasse i territori che ha occupato e che accettasse di sedersi quanto prima al tavolo negoziale”.

Lo scrive su X il senatore Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia viva.

(ITALPRESS) – “Il nemico riceverà una degna risposta”. Lo dice il presidente russo Vladimir Putin, secondo i media di Mosca, in merito all’offensiva ucraina nella regione di Kursk.”Il nemico, con l’aiuto dei suoi padroni occidentali, sta eseguendo i loro ordini – ha detto ancora Putin -. L’Occidente è in guerra contro di noi usando gli ucraini”.”Apparentemente, il nemico sta cercando di migliorare le sue posizioni negoziali, ma di che negoziati possiamo parlare con chi colpisce civili, infrastrutture o cerca di minacciare gli impianti di energia nucleare?”, ha sottolineato il presidente russo