Denuncia shock dei bagnanti a Tirrenia: “gruppo di stranieri molesta i bambini”

L’ultimo episodio segnalato è avvenuto nel pomeriggio di domenica 11 agosto, quando due ragazzine sarebbero corse in lacrime dai genitori

Ma scene e vicende del genere andrebbero avanti da qualche giorno, stando al racconto di alcuni bagnanti. E sarebbero episodi gravissimi, se confermati, perché si tratterebbe di tentativi di adescamento nei confronti di minori e molestie sessuali verbali. Allusioni pesantissime che un gruppetto di quattro o cinque persone, tra adulti e minori di origine straniera, rivolgerebbe ormai da qualche giorno appunto a bambini e bambine tra gli 8 e i 12 anni.

La denuncia shock dei bagnanti a Tirrenia: “C’è un gruppetto che molesta i bambini”

È questa la denuncia shock che arriva da alcuni frequentatori della spiaggia libera di Tirrenia, compresa tra i bagni Florida e i bagni Maddalena: qui, nella località turistica balneare tra Pisa e Livorno, domenica si sono vissuti momenti di grande tensione. Gli animi si sono surriscaldati quando tra lettini ed ombrelloni si è sparsa la voce di quanto starebbe succedendo in questi giorni.

“Non è la prima volta, anche oggi due ragazzine sono state molestate – ha raccontato un bagnante a LivornoToday -. C’è un gruppetto di stranieri, minori e adulti, che invita bambini e bambine ad andare a fare il bagno al largo promettendo di mostrar loro ‘qualcosa di bello’. E questo quando non sono ancora più espliciti o offensivi“.

Sulla spiaggia si è scatenata la ricerca dei presunti molestatori. “Ormai sono stati identificati, ma non per questo sembrano desistere dai loro comportamenti – raccontano ancora i bagnanti -. Se tornano e vengono sorpresi in altri simili atteggiamenti rischiano che qualcuno perda le staffe prima ancora di chiamare la polizia”.

