Parigi 2024, “nella Senna pezzi marrone grandi quanto un dito”

Le gare nella Senna continuano a far discutere. Anche i nostri atleti, Paltrinieri in testa, hanno parlato dell’acqua putrida del fiume che ha messo a rischio la salute degli atleti nonostante il via libera del Comitato organizzatore di Parigi 2024 per le competizioni della giornata di ieri. Ma arriva una testimonianza che di fatto riapre ancora di più una profonda ferita per questi Giochi di Parigi 2024.

A parlare è l’atleta ungherese Bettina Fabian, ciò che ha visto nella Senna è orribile: “Non abbiamo visto animali – ha ammesso subito dopo essere tornata sulla terra ferma – ma alcuni pezzi marroni… erano grandi quanto un dito”.

E ancora: “Pensavo che l’acqua sarebbe stata più sporca e non avrei potuto vedere nemmeno le mie mani – ha aggiunto raccontando cosa si prova a immergersi nella Senna e a starci così a lungo -. Ne ho bevuta abbastanza mentre nuotavo, spero che non ci saranno conseguenze gravi. E spero che quello che m’è passato davanti agli occhi fossero solo piante marce”.

Intanto sui social girano alcuni video che mostrano le condizioni impietose delle acque della Senna. Alcune immagini mostrano in alcuni punti del tragitto, lungo il fiume e negli angoli del molo allestito in occasione delle gare, schiuma maleodorante.

