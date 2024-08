Rapina con pistola in mano e cuffia da nuoto in testa: arrestato marocchino

Il monopattino per fuggire. La cuffia da nuoto in testa, non è chiaro perché. Anche se poi proprio quel dettaglio lo ha tradito

Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l’accusa di rapina dopo aver svaligiato un centro Snai, mettendo a segno il secondo blitz nella stessa giornata. Per lui le manette sono scattate poco prima delle 21, quando gli agenti delle volanti lo hanno bloccato in via Giovanni da Palestrina mentre fuggiva con un monopattino elettrico dopo aver ripulito un punto scommesse di via Monteverdi. Entrato con una mascherina sul volto, il 32enne aveva colpito uno dei dipendenti con il calcio di una pistola – poi rivelatasi una scacciacani – ed era scappato con 2.300 euro in contanti prima di essere rintracciato e fermato.

Controllando in un borsone che l’uomo aveva con sé, i poliziotti hanno trovato all’interno l’arma e una cuffia da nuoto, la stessa che indossava il rapinatore che in mattinata verso le 12 aveva svaligiato una seconda farmacia in via del Liri. Anche in quell’occasione, il malvivente era entrato in azione con una tuta addosso, una mascherina sul volto e una cuffia da nuotatore in testa. A blitz finito, il ladro era poi scappato a bordo di un monopattino con 250 euro.

Il 32enne è stato quindi arrestato per la rapina di via da Monteverdi e indagato per il raid del mattino, durante il quale era stato nitidamente ripreso dalle telecamere. www.milanotoday.it