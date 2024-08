Milano, tassista preso a pugni e rapinato da due nordafricani

MILANO – Incastrati dal bottino. Un uomo di 44 anni, cittadino algerino, è stato arrestato lunedì sera con l’accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver aggredito e derubato un tassista insieme a un suo complice, un 32enne cittadino marocchino che è stato indagato a piede libero.

La violenza è esplosa verso le 23.20 in via Vitruvio, dove il conducente dell’auto bianca – un italiano 60enne – aveva appena fatto scendere una coppia di clienti. Mentre richiudeva il bagagliaio, il guidatore è stato preso a pugni in faccia dai due rapinatori, che sono poi fuggiti portandosi via il suo cellulare di servizio e quello personale.

Anche grazie all’aiuto della centrale radiotaxi, qualche minuto dopo gli agenti hanno localizzato i due telefoni in piazza Duca d’Aosta. I poliziotti hanno così rintracciato il 44enne, che proprio in quel momento stava buttando i dispositivi, e il complice. www.milanotoday.it