Roma, 33enne trovato morto in casa dai familiari

Dramma domenica a Roma. Un ragazzo di 33 anni è stato trovato morto in casa dai familiari. A scoprire il corpo privo di vita del giovane il padre, che non lo sentiva da sabato sera. Residente in casa con la nonna, una volta sul posto i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono stati gli agenti del commissariato Romanina a intervenire intorno alle 12:30 di domenica 4 agosto nell’appartamento dove viveva il 33enne. Senza segni di violenza sul corpo, secondo i riscontri del medico legale il 33enne sarebbe deceduto per cause naturali. La salma del giovane è stata messa a disposizione del medico necroscopo.

