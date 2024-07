Istat: fatturato industria -0,9% a maggio, -4,8% sull’anno

ROMA, 31 LUG – A maggio si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali dello 0,9% in valore (-0,4 % in volume). Lo rileva l’Istat, sottolineando che su base tendenziale a maggio 2024, il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, registra una flessione sia in valore (-4,8%) sia in volume (-3,4%). I giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2023. (ANSA)