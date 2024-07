Parigi 2024, malore improvviso: morto allenatore di boxe delle Samoa

Iniziano con una tragedia le Olimpiadi di Parigi. Nella mattinata di ieri, intorno alle 10.20, prima della sfilata sulla Senna, ha perso la vita l’allenatore di boxe delle Samoa: Lionel Elika Fatupaito. All’età di 60 anni si trovava insieme a un atleta nella sua stanza, all’interno del villaggio sportivo, quando è stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Inutile il rapido intervento dei soccorsi che, quando sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. A dare il triste annuncio è stata la procura di Bobigny, la quale ha aggiunto che sono state aperte delle indagini per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.

Il comunicato dell’IBA

Nel frattempo, la federazione internazionale di pugilato – IBA – ha presentato le sue più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi in un comunicato pubblicato sul suo sito web: «La dedizione e la passione di Lionel per questo sport hanno lasciato un segno indelebile nella comunità della boxe. La sua eredità continuerà a ispirare le generazioni future. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla squadra di Samoa e a tutte le persone colpite da questa profonda perdita». (foto da X)

