Eurofighter italiano si schianta in Australia, salvo il pilota

Un aereo si è schiantato in una zona remota del Territorio del Nord, in Australia, durante un’esercitazione militare multinazionale

Lo riporta il network australiano Abc News. Secondo il sito specializzato The Aviationist, si tratta di un Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica Militare italiana, impegnato nell’esercitazione internazionale Pitch Black (buio pesto) 2024. La polizia del Territorio del Nord ha confermato che l’incidente è avvenuto stamani, a circa 18 chilometri a sud-ovest del fiume Daly.

“Il pilota è stato trasportato in ospedale per controlli precauzionali, ma per il resto sta bene”, ha detto un portavoce della polizia del Northern Territory. Un portavoce della Difesa ha detto che il pilota è stato “eiettato” dall’aereo. “Il personale dell’Australian Defence Force ha risposto immediatamente e professionalmente alle 10:45 ad un’emergenza aerea nell’area delle esercitazioni e ha coordinato il recupero del pilota con un elicottero di ricerca e salvataggio”, ha affermato. (Adnkronos)