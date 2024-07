Lisa trovata morta nel letto a 20 anni

Colpita da un malore nel sonno. Lisa Colangelo è morta a 20 anni in casa del suo fidanzato a Livorno. È stato il ragazzo a trovarla senza vita nel letto lo scorso sabato 20 luglio. Per capire esattamente cosa sia successo, è stata disposta un’autopsia sul corpo della ragazza.

Il malore nel sonno

La ragazza era originaria di San Miniato, nel Pisano. Aveva studiato al liceo linguistico Montale di Pontedera e dopo il diploma aveva cominciato la carriera lavorativa. Il fidanzato si è risvegliato al suo fianco e l’ha trovata senza vita. Nonostante la chiamata ai soccorsi e l’intervento immediato, non c’è stato niente da fare.

La polizia, avvertita dai sanitari insieme alla Scientifica, sta cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto nelle ore precedenti al decesso.

Il fidanzato di Lucia ha aperto la porta agli inquirenti, ancora sotto choc. Interrogato, non avrebbe saputo spiegare il motivo del malore, riporta Il Tirreno. I tecnici specializzati nei rilievi forensi sono rimasti per ore nell’appartamento, per raccogliere tutte le tracce di possibili anomalie nella vicenda. L’autopsia sul corpo verrà effettuata nei prossimi giorni.

Delle indagini, dopo aver ricevuto gli atti dai colleghi della Squadra volante, si occuperanno i colleghi della Squadra mobile di via Fiume, guidati dal vicequestore Giuseppe Lodeserto. www.leggo.it – foto Instagram