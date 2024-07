Nato, schiaffo di Stoltenberg all’Italia. Crosetto: “ci saranno conseguenze”

L’Italia ha inviato una lettera al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in cui esprime sorpresa e disappunto per la decisione di nominare lo spagnolo Javier Colomina rappresentante speciale dell’Alleanza per i rapporti con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Fonti di governo esprimono “forti perplessità” per l’indicazione di un inviato “personale” a due mesi dalla scadenza del mandato di Stoltenberg.

La decisione del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di affidare alla Spagna il nuovo ruolo di inviato per il Fronte Sud è “quasi un affronto personale”. Lo afferma in un’intervista a La Stampa il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Gli ho scritto un messaggio durissimo. Mi ha fatto infuriare e ci saranno conseguenze sul piano dei rapporti personali – prosegue -. Il suo è stato il tradimento di un principio: era l’Italia a essersi battuta per introdurre il ruolo di inviato per il Fronte Sud. Stoltenberg non voleva. Ha dovuto metterlo nella risoluzione perché lo voleva l’Italia e così si è vendicato”. tgcom24.mediaset.it