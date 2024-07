Nato, Mattarella: ‘aggressione della Russia all’Ucraina l’ha rilanciata’

“La Nato era in condizioni di pausa, era sostanzialmente accantonata; l’aggressione militare della Russia all’Ucraina l’ha rilanciata, rilanciando il confronto militare fra blocchi e grandi Paesi, e questa è la strada peggiore che si possa imboccare. C’è da considerare che è sempre dal basso della società che nascono le spinte migliori, quindi l’integrazione economica e man mano anche politica con collaborazioni ampie in ogni settore, è quello che costituisce una barriera insuperabile alla guerra”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista a Globo news.

Zelensky: “Se vince Trump sarà un duro lavoro, ma noi siamo lavoratori”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Bbc ha affermato che lavorare con Donald Trump, se verrà rieletto presidente degli Stati Uniti, sarà “un duro lavoro, ma noi siamo grandi lavoratori”. Zelensky ha affermato di essere disposto a collaborare con chiunque detenga il potere negli Stati Uniti. tgcom24.mediaset.it