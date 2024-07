Tajani: “Su voto a von der Leyen auspico sostegno di Meloni”

Il leader di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani si è dichiarato soddisfatto del discorso di Ursula von der Leyen. “Bene il discorso di Ursula von der Leyen dove accoglie molte proposte di Forza Italia. La voteremo” ha scritto su X.

Sul sostegno di Fratelli d’Italia a Ursula von der Leyen per un secondo mandato alla presidenza della Commissione europea, il vicepremier Antonio Tajani afferma che “deciderà Meloni” e “mi auguro che ci possa essere un consenso alla Von der Leyen anche dai conservatori. Anche per dare un messaggio di stabilità”. “Quando parla come presidente del Consiglio rappresenta l’Italia – ha spiegato in una intervista al “Giornale” -. Non c’è dubbio. Quando parla come capo di Fratelli d’Italia rappresenta i conservatori”. tgcom24.mediaset.it