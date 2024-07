Trump: “non mi arrenderò mai, non permetteremo al male di vincere’

Donald Trump ha inviato una email ai suoi sostenitori, dopo essere stato ferito in un attentato durante un raduno elettorale a Butler, in Pennsylvania

“Questo è un messaggio da parte di Donald Trump: non mi arrenderò mai!”, si legge nel breve messaggio, firmando con la sua firma e il suo ritratto, come riportano i media americani. In questo momento è più importante che mai rimanere uniti e mostrare il nostro vero carattere di americani, rimanendo forti e determinati e non permettendo al male di vincere”.

In un nuovo post sui social, Donald Trump ha ringraziato i sostenitori dopo la sparatoria al suo comizio in Pennsylvania e ha affermato che “è stato solo Dio a impedire che l’impensabile accadesse”.

“Amo davvero il nostro Paese, amo tutti voi e non vedo l’ora di parlare alla nostra grande nazione questa settimana dal Wisconsin”, ha scritto Trump alludendo alla convention Gop al via domani. ANSA