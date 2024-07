Malpensa intitolato a Berlusconi, Pd: “Il mondo ride”

Malpensa intitolato a Berlusconi, il Pd prepara il ricorso

Intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, il Pd medita il ricorso. Così il capogruppo dem in Lombardia Pierfrancesco Majorino: “Stiamo studiando la forma di un ricorso. Riteniamo sbagliata l’intitolazione a Berlusconi, nome divisivo”, specie perché “l’aeroporto è luogo di tutti ed è una porta aperta al mondo. Ora c’è una bella parte di mondo che ci sta ridendo dietro…”.

Comazzi (Forza Italia): “Da Majorino sterili polemiche politiche”

Ma a rispondere a Majorino, riferisce Ansa, ci pensa l’assessore lombardo al Territorio Gianluca Comazzi, che è anche capo delegazione di Forza Italia in Regione Lombardia. “Non consentiamo a Majorino di tirare in ballo il nome e la figura di Silvio Berlusconi per la sua sterile polemica politica. Se vogliamo parlare di iniziative ‘divisive’ – attacca – dovremmo citare la ‘marcia dei migranti’ da lui organizzata quando era assessore del Comune di Milano, non certo l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a una delle più importanti personalità politiche e imprenditoriali del ventunesimo secolo”. Come Forza Italia “chiediamo rispetto per un uomo di Stato che ha sempre avuto a cuore l’Italia e i cittadini italiani”, conclude.

Il presidio dei Giovani Democratici contro l’intitolazione a Berlusconi

I Giovani Democratici della Lombardia, che sulla piattaforma Change.org hanno gia’ raccolto oltre 130mila firme di cittadine e cittadini che si oppongono alla decisione di dedicare l’aeroporto all’ex presidente del Consiglio, hanno organizzato, insieme al Gruppo Consiliare del Partito Democratico della Lombardia, al PD Lombardia, al PD Milano e al PD Varese, un presidio in Piazza Citta’ di Lombardia, sotto il Palazzo della Regione, lunedi’ 15 luglio alle ore 18. Alla piazza aperta hanno gia’ aderito: Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Milano, Network Giovani M5S, Giovani Europeisti Verdi, Casa Comune, Unione Giovani di Sinistra Lombardia, I Sentinelli e Cgil Lombardia.

