UE, Verhofstadt contro Orban e Trump: “traditori della democrazia”

“Complimenti per Putin…

Due traditori della democrazia liberale si incontrano per preparare la spinta finale. Combattiamo più che mai per garantire che la democrazia vinca!”

Lo scrive su X il belga Guy Verhofstadt commentando l’incontro Orban e Trump in cui si è parlato della pace in Ucraina.

“Buone notizie” dopo l’incontro in Florida tra Viktor Orban e Donald Trump. “Missione di pace 5.0”, scrive il premier ungherese, riferendosi alle cinque tappe del suo viaggio di questi giorni (Kiev, Mosca, Pechino, Washington e la Florida). “È stato un onore fare visita oggi a Donald Trump a Mar-a-Lago. Abbiamo discusso i modi per creare pace. La buona notizia del giorno: risolverà tutto!”, assicura Orban.

Verhofstadt e Putin



Thumbs up for Putin…

Two traitors of liberal democracy meet to prepare the final push. Let’s fight back more than ever to make sure democracy wins ! pic.twitter.com/yyGmMLbhAj

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) July 12, 2024