Sfonda la porta di casa della ex, la rapina e minaccia di ucciderla: arrestato romeno

Ha terrorizzato l’ex ragazza, l’ha derubata e minacciata di morte. E per lui sono scattate le manette

Un 24enne, cittadino romeno già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri in viale Campania a Milano nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio.

Tutto è iniziato quando il giovane, secondo quanto messo a verbale, si è presentato a casa dell’ex fidanzata sfondando la porta di casa. Una volta dentro l’appartamento avrebbe minacciato di ucciderla e poi l’avrebbe presa a schiaffi. Tutto sotto gli occhi di un’amica della ragazza.

Non contento avrebbe preso una borsa con due computer, contanti per 200 euro e lo smartphone dell’ex fidanzata. Immediatamente dopo è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno arrestato con le accuse di violazione domicilio, rapina e furto in abitazione.

Non era la prima volta, l’ultimo episodio prima dell’arresto risale a martedì sera quando la giovane aveva chiamato la polizia per segnalare un’aggressione da parte del 24enne. Non solo, nel passato risultano altri interventi delle forze dell’ordine. Tra questi anche uno del gennaio 2024 a Barberino del Mugello, dove la coppia era in vacanza.

