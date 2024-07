Nato: 40 miliardi in aiuti militari a Kiev per farla “prevalere”

I leader della Nato si sono impegnati, durante il loro vertice a Washington, a fornire all’Ucraina almeno 40 miliardi di euro in aiuti militari “entro il prossimo anno” per aiutarla a combattere contro la Russia. “E fornire livelli sostenibili di assistenza alla sicurezza per far prevalere l’Ucraina”, si legge nella dichiarazione del vertice.

E’ “il più vasto piano di difesa dalla Guerra Fredda”, ha dichiarato il Segretario generale della Nato, Stoltenberg. Mosca è “l’unica responsabile della guerra” contro Kiev, afferma l’Alleanza. www.rainews.it

Blinken: iniziata la consegna di caccia F-16 all’Ucraina

“Sono felice di annunciare proprio men- tre stiamo parlando: il trasferimento all’Ucraina dei jet F-16 da parte della Danimarca e dei Paesi Bassi è iniziato”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante il vertice della Nato in corso a Washington.

“Questi aerei voleranno sul cielo ucraino per assicurare che l’Ucraina possa continuare a difendersi efficacemente contro l’aggressione russa”, ha aggiunto Blinken. Kiev aveva chiesto la fornitura di F-16 da parte della Nato subito dopo l’inizio della guerra.

Putin: ‘s’inventano l’invasione dell’Europa per sottrarre soldi alla popolazione’