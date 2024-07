Zelensky: “Il mondo non può aspettare il voto Usa per combattere Putin”

“Il mondo non può aspettare il voto americano per combattere Putin”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla a Washington nel corso di un evento organizzato a margine del vertice Nato.

E dice che il mondo non può aspettare novembre per respingere l’offensiva della Russia contro il suo Paese. Zelensky sostiene che il mondo aspetta di vedere come andranno le presidenziali americane, quando gli elettori decideranno tra il presidente in carica Joe Biden e l’avversario repubblicano Donald Trump, ma “prima è necessario agire per sconfiggere Putin”.

“Ora a Washington. Oggi segna l’inizio del vertice NATO. Stiamo lottando per avere più sistemi di difesa aerea per l’Ucraina e sono fiducioso che ci riusciremo. Stiamo anche cercando di mettere in sicurezza più aerei, compresi gli F-16. Inoltre, stiamo spingendo per maggiori garanzie di sicurezza per l’Ucraina, comprese armi, aiuti finanziari e sostegno politico.”. www.rainews.it/maratona/2024/07