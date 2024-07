NATO: 700 milioni di dollari per missili Stinger

La NATO firma un contratto da 700 milioni per la produzione di missili Stinger

La Nato ha firmato un contratto da quasi 700 milioni di dollari per spingere gli alleati a produrre più missili Stinger, nel quadro del lavoro che l’alleanza sta portando avanti al summit dei leader in corso a Washington per fare in modo che i Paesi membri aumentino la produzione di armi.

Il contratto è stato annunciato dal segretario generale uscente della Nato, Jens Stoltenberg, parlando al Forum dell’industria per la difesa, alla Camera di commercio. “Non è possibile garantire una difesa forte e adeguata senza una industria della difesa altrettanto forte”, ha detto Stoltenberg. www.agenzianova.com

NO NATO NO GUERRA

