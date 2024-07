Trieste, malore in casa: morto responsabile del Forum sicurezza Pd

TRIESTE – E’ morto Michele Tarlao, per anni segretario del sindacato di polizia Silp Cgil. Aveva 61 anni. Il decesso, con ogni probabilità a causa di un malore, è avvenuto all’interno della sua abitazione di Muggia. A trovarlo è stata la madre. Tarlao era andato in pensione dalla questura di Trieste l’anno scorso.

Nell’ultimo periodo era entrato nelle file del Partito democratico, dove aveva assunto la direzione del Forum sicurezza. Lascia la madre e la moglie. Tarlao aveva prestato servizio anche in Israele, più precisamente a Ramallah, in Cisgiordania. Da molti anni era impegnato anche nel volontariato, con una associazione che dava sostegno ai bambini in Kenya

www.triesteprima.it