Schwab: ‘l’umanità deve essere costretta a collaborare con l’élite’

Il fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, ha detto ai delegati in una conferenza in Cina che l’umanità deve essere “costretta a collaborare” con le entità globaliste.

Schwab ha anche affermato che per portare avanti la “Quarta Rivoluzione Industriale”, le élite devono portare avanti in modo aggressivo la propria agenda.

Schwab, l’architetto del “Grande Reset”, negli ultimi anni ha affermato di vedere una transizione verso una nuova era in cui ci sarà una “fusione delle nostre dimensioni fisica, digitale e biologica” in un “nuovo mondo”.

Il commento: “Klaus Schwab, Bill Gates, Emmanuel Macron e altri politici del WEF dovrebbero essere dichiarati criminali internazionali”