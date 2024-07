Ucraina, Orban: “impossibile pace stando comodamente seduti in poltrona a Bruxelles”

“Il premier ungherese Viktor Orban è atteso a Mosca nella giornata di oggi per un bilaterale con Vladimir Putin”.

Una delegazione del governo ungherese sarebbe già nella capitale russa in attesa di Orban.

La visita al Cremlino arriva subito dopo la missione di Orban e Kiev e segna l’inizio della presidenza ungherese di turno dell’Ue.

ANSA – “La presidenza di turno dell’Ue non ha il mandato di impegnarsi con la Russia per conto dell’Ue.

Il Consiglio europeo è chiaro: la Russia è l’aggressore, l’Ucraina è la vittima. Nessuna discussione sull’Ucraina può aver luogo senza l’Ucraina”.

Lo dichiara su X il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il riferimento è alle notizie sul viaggio di Viktor Orban a Mosca.

Non è possibile trovare pace stando comodamente seduti in poltrona a Bruxelles. Anche se la presidenza di turno dell’UE non ha il mandato di negoziare per conto dell’UE, non possiamo sederci e aspettare che la guerra finisca miracolosamente. Serviremo come strumento importante per compiere i primi passi verso la pace . Questo è lo scopo della nostra missione di pace.

You cannot make peace from a comfortable armchair in Brussels. Even if the rotating EU-Presidency has no mandate to negotiate on behalf of the EU, we cannot sit back and wait for the war to miraculously end. We will serve as an important tool in making the first steps towards… pic.twitter.com/5pqREmP8EN

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 5, 2024