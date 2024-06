Xi Jinping: “La Cina sta pianificando importanti riforme globali”

La Cina sta “pianificando e implementando importanti misure per approfondire le riforme in modo globale”. Lo ha affermato il presidente Xi Jinping, assicurando che Pechino creerà “un ambiente economico più orientato al mercato, legale e internazionale“, all’indomani dell’annuncio del terzo Plenum del partito comunista cinese in programma dal 15 al 18 luglio che dovrà tracciare le linee della politica economica cinese sul medio e lungo termine. tgcom24.mediaset.it

L’UE invece vuole gettare soldi in armi e richiede 500 miliardi di euro di investimenti nella difesa nel prossimo decennio: Lo ha detto giovedì (27 giugno) la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ai leader dell’UE, mentre il blocco cerca modi per aumentare i finanziamenti per la sua nuova massima priorità.

Non è chiaro se la somma considerata includa il denaro necessario per continuare a fornire armi all’Ucraina o per modernizzare e costruire l’ industria della difesa.