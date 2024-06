Salis, Renzi: “questa sinistra ha un gigantesco problema con la parola legalità”

Come primo atto del proprio incarico da parlamentare europea, Ilaria Salis rivendica l’occupazione delle case. E oggi insiste aggiungendo del vittimismo: “è logorante occupare le case”. Poverina. Immaginiamoci le famiglie che sono in lista d’attesa per un alloggio popolare e non possono ottenerlo perché è occupato dalla Salis e dai suoi amici. Queste famiglie rispettano le regole nonostante le difficoltà e si vedono passare avanti quelli che non rispettano la legge.

Per me è inaccettabile.

La sinistra – o forse più correttamente possiamo dire: questa sinistra – ha un gigantesco problema con la parola legalità e anche con il concetto di proprietà. Peraltro, posizioni come quelle della Salis non soltanto sono ingiuste ma costituiscono un regalo alla Meloni e alla sua coalizione.

Lo scrive su X Matteo Renzi.